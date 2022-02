Eigentum verpflichtet – was auch für all jene gilt, deren Grundstück an einen Wirtschaftsweg grenzt. Vor allem dann, wenn dieses Grundstück bepflanzt ist und das Grün – insbesondere Hecken, Sträucher, Bäume und Unkraut – in den Weg hinein ragt oder diesen gar beschädigt. Das sorgt auch bei vielen RHEINPFALZ-Leserinnen und Lesern immer wieder für Unmut. Die Stadtverwaltung hat deshalb erneut darauf hingewiesen, für was die Grundstückseigentümer oder -pächter sorgen müssen. Grundlage dafür ist die Satzung für die städtischen Feld- und Waldwege. Klar ist: Verkehrszeichen dürfen nicht vom Grün verdeckt sein. Einmündungen und Kreuzungen müssen überblickt werden können, weshalb das Grün dort maximal 80 Zentimeter hoch sein darf. Außerdem müssen auch große landwirtschaftliche Fahrzeuge die Wege problemlos nutzen können, ihre Durchfahrt darf also bis zu mindestens 4,50 Meter Höhe nicht durch überragende Bäume oder Sträucher behindert werden. Die Vegetationsphase von März bis Oktober ist übrigens kein Grund, die Wege nicht freizuhalten: Solche Rückschnitte können laut Stadtverwaltung das ganze Jahr über erfolgen, weil es um die Verkehrssicherheit geht. Kommt ein Grundstücksbesitzer dem nicht nach, schneidet die Stadt selbst und stellt es ihm in Rechnung.