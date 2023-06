Vier Jahre Zwangspause hat der Wirtschaftsmarkt in Haßloch eingelegt. Am Samstag startet nun die siebte Auflage. Und es wird einige Änderungen geben.

Der siebte Wirtschaftsmarkt am kommenden Wochenende war keine leichte Geburt. Zumindest klingt es so, wenn Oliver Steinel, zweiter Vorsitzender des Gewerbevereins Haßlochs, über die Vorbereitungen spricht. Wenn am Samstag um 13 Uhr die Veranstaltung in und um die Pfalzhalle eröffnet wird, dann stellen 60 Anbieter ihre Produkte oder Angebote vor. Zwei Wochen zuvor waren es lediglich 40 gewesen. „Ich war ein wenig überrascht, dass so wenige lokale Betriebe sich angemeldet haben“, stellt Steinel fest. Er hofft, dass sich dies beim nächsten Wirtschaftsmarkt in zwei Jahren wieder ändert.

Die Haßlocher Messe hat eine wechselvolle Zeit hinter sich, wie Steinel erzählt. Aufgrund der Pandemie war die 2021 geplante siebte Auflage nicht möglich. Ein Jahr später scheiterte ein erneuter Versuch an den Auflagen. Und so findet der siebte Wirtschaftsmarkt erst vier Jahre nach seinem Vorgänger statt. „Das hat natürlich Spuren hinterlassen“, ist sich Steinel sicher.

Zuwachs von außen

Und so setzt der zweite Vorsitzende des Gewerbevereins auf Zuwachs von außen. „Wir sind als Gewerbeverein Mitglied beim Bund der Selbstständigen. Und über dieses Netzwerk haben wir weitere Firmen aus der Region für unseren Wirtschaftsmarkt mobilisiert“, erklärt er, warum letztlich auch der letzte Ausstellerplatz besetzt werden konnte. „Wir sind ausgebucht“, lautet sein zufriedenes Fazit.

Neben den gewerblichen Ausstellern wird es auch eine „Food Area“ geben. Neben Haßlocher Gastronomen bieten die Landfrauen Kaffee und Kuchen an, auch vegetarisches Essen wird verkauft. Bei den Getränken gibt es unter anderem „Schorle vom Fass“.

Bürgermeister und Ehrengäste

Die Gemeinde Haßloch wird ebenfalls mit einem Stand vertreten sein. Im Mittelpunkt stehen die Themenfelder „Wirtschaft“ und „Tourismus“. „Unter anderem wird es auch um die zukünftige Entwicklung des Gebiets ,Auf den Holzwiesen’, das ehemalige Hillwood-Gelände im Haßlocher Süden gehen“, teilt Bürgermeister Tobias Meyer mit, der am Samstag den Wirtschaftsmarkt gemeinsam mit dem Ersten Beigeordneten Carsten Borck und Ehrengästen eröffnen wird.

Das Haßlocher Autohaus Jotzo wird einen Offroad Parcours aufstellen, auf dem eine Fahrt mit einem Geländewagen möglich sein wird. Zwischen die Besucher werden sich an beiden Tagen auch Mitglieder des Haßlocher WwP-Theaters mischen. Sie wollen in verschiedenen Kostümen auf ihre anstehenden Projekte hinweisen.

Antenne Pfalz/Landau ist zum ersten Mal dabei. Der Sender wird eine Bühne aufbauen, auf der sich mithilfe von Moderatoren einzelne Unternehmen, aber auch Vereine vorstellen werden. Am Samstagabend gibt Olli Roth ein Konzert. „Wir wollen den Besuchern, aber auch den Unternehmern und ihren Angestellten etwas Besonderes bieten“, sagt Steinel.

Info

Der Wirtschaftsmarkt in der Haßlocher Pfalzhalle und im Außenbereich ist am Samstag, 10. Juni, von 13 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag, 11. Juni, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.