Spaß statt grauer Beton: Die Idee, seine „100% Pälzer“-Cartoons auf Groß-Bildplanen aufzuziehen und damit vielleicht manche triste Ecke zu verschönern, treibt Steffen Boiselle schon länger um. Jetzt hängen die ersten Beispiele in der Stadt, und es sollen bald noch viel mehr werden.

„Es ist günstig, es macht Spaß, und es sollte niemanden stören“, umreißt Boiselle sein Projekt, für das er sich viele „Mitstreiter“ – Geschäfts- oder Privatleute – wünscht, die gerne einen seiner Cartoons (oder auf Wunsch auch eine Spezialanfertigung) an einem Ort ihrer Wahl aufhängen wollen. Die erste Plane entstand für die Firma Schäuble-Haustechnik und hängt seit kurzem in Branchweiler. Die zweite, mit einem Postkartenmotiv des Agiro-Verlags, ziert mittlerweile Boiselles eigenes Haus in der Sauterstraße, das zugleich Sitz des Verlags ist. Ein weiteres Beispiel hat die Firma „Michel - Büro & Hygiene“ geordert – allerdings nicht für ihren Sitz am Kohlplatz, sondern für eine von der Straße aus gut sichtbare Wand an der früheren Papierfabrik im Schöntal, wo im übrigen auch noch weiterer Platz im Angebot sei.

Der Werbeeffekt stehe dabei aber nicht im Vordergrund, so Boiselle, weshalb die Anbringung nach seinen Worten auch nicht genehmigungspflichtig ist. Natürlich aber müssten Denkmalschutz und Verkehrssicherheit beachtet werden. Kosten sollen die Planen aus ultraleichtem Mesh-Stoff, die mit ihren Ösen einfach an die Wand getackert werden können, 200 Euro pro Stück. Und vielleicht gelingt es, so Boiselles Vision, wenn viele mitmachen, ja sogar, Neustadt ein ganz eigenes Streetart-Profil zu verpassen: als „100 Pälzer“-Stadt gewissermaßen.