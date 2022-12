Der 1. FC Kaiserslautern hat erstmals in der Vereinsgeschichte die 20.000-Mitgliedermarke geknackt. Ausschlaggebend dafür war eine Kampagne, die Gero Scira initiiert hat.

Herr Scira, der 12. FC Kaiserslautern hat dank der von Ihnen initiierten Kampagne 5600 neue Mitglieder innerhalb von zwölf Monaten gewonnen. Nun hat der Verein fast 22.500 Mitglieder. Bekommen Sie nun die Ehrenmitgliedschaft verliehen?

Als Kampagnenverantwortlicher bin ich mit unserem gesamten Team einfach nur stolz über die bisher erreichten Ziele. Seit dem 25. Februar 2022, dem Kick-off von ,Mitglied schafft Zukunft’, war es eine enorm intensive Zeit. Die Euphorie rund um den FCK hat einen ja auch selbst beflügelt. Und mit den vielen unermüdlichen Mitarbeitern, Kollegen, und Ehrenämtlern hat man sich gegenseitig immer weiter angetrieben. Dabei sind großartige Synergien entstanden, die das jetzige Ergebnis anhand unserer aktuellen Mitgliederzahl des Vereins dokumentieren. Eine Ehrenmitgliedschaft brauche ich dafür nicht. Viel wichtiger wäre mir die weiter nach oben skalierter Mitgliederzahl im neuen Jahr 2023. Zudem geht der Dank stellvertretend an meine Person ... Die Menschen im Hintergrund sind für mich ein elementarer Teil dieser Erfolgsstory.

Hat Sie der große Zuwachs überrascht?

Zu Beginn der Kampagne haben wir uns ein Ziel von 500 bis 1000 neuen Mitgliedern gesteckt. Die Ausgangslage und Stimmung waren klar, das Drehbuch der Kampagne in der Schublade. Entscheidend ist aber das Timing. Man selbst geht mit Demut an solch ein Projekt, startet es, und auf einmal springt der Motor an und läuft, aber gefühlt wie ein Acht-Zylinder mit 400 PS. Die Idee: ,Mitglied schafft Zukunft’ war und ist ein sehr dynamisches Projekt gewesen. Zweifelsohne hat der sportliche Verlauf unserer Profimannschaft enormen Rückenwind gegeben. Doch pfiffige Ideen, Interaktionen mit Fans, Gewinnspiele, vor allem aber die Emotionen im Umfeld und die Veränderungen und Aufwertung der heutigen Mitgliedschaft haben ihren Anteil dazu beigetragen. Konkret heißt das, wenn du mit einem minimalen Budget in solch ein Projekt startest und dieser Maximalerfolg dabei herauskommt, dann bist du am Ende auch positiv überrascht. Die Kampagne oder nennen wir es besser Mitgliedergewinnung wird auch im nächsten Jahr 2023 ein essenzieller Bestandteil der Vorstandsarbeit bleiben. Ein Verein wie der FCK könnte im nächsten Jahr, denke ich, die 25.000 Mitgliedermarke knacken.

Es gibt Leute, die sprechen von 50.000 neuen Mitgliedern. Welche Zahl peilen Sie mittelfristig an?

Man sollte demütig und realistisch bleiben, bodenständig sowie Schritt für Schritt nach vorne arbeiten. Das heißt auch, Kapital durch Mitgliederbeiträge dort einsetzen, wo sich die Investitionen lohnen. Personal- beziehungsweise Mitgliederbetreuung sind die Stichworte. Du musst das Haus von unten nach oben ziehen, Stein auf Stein und darauf aufbauen. Ruhe im Verein, sportlicher Erfolge von Profimannschaft bis in alle Abteilungen, weiterhin zielorientiertes und produktives Arbeiten werden uns gewiss baldig zahlreiche neue Mitglieder bescheren können. Wir brauchen uns nicht vor anderen Vereinen zu verstecken. Wir sind schon jetzt einer der großen Vereine der Bundesrepublik. Unser Einzugsgebiet reicht von Luxemburg bis in die Vorderpfalz, von Rheinhessen bis in die Südpfalz und weit darüber hinaus, was in unserer großen Tradition begründet ist. Wir sprechen hier vom Club von Fritz Walter. Da ist enormes Potenzial. Wie zuvor bereits gesagt, wir werden alles unternehmen, um das Fundament des Vereins weiter auszubauen.

30.000 neue Mitglieder, bis wann?

Man muss realistisch bleiben. Man wird sehen, wie die Rückrunde beziehungsweise das erste Quartal 2023 verläuft. Wie schlägt sich die Mannschaft? Wie ist die Stimmung? Wichtig ist zunächst einmal der Klassenverbleib der Profimannschaft. Die Euphorie rund um den Verein hochzuhalten. Das Vereinsleben noch attraktiver machen. Eine seriöse Antwort auf diese Frage ... dafür braucht es eine Glaskugel. Vielmehr gilt wie gesagt, Demut zu bewahren und sich realistische Ziele zu setzen und sie auch zu erreichen. So erreichst du am Ende mehr. Eines kann ich schon jetzt garantieren: ein neues Mitglied. Unsere am 7. Dezember in Ludwigshafen geborene Tochter, die so viel zum Positiven in unserem Leben verändert hat, wurde 25 Minuten nach der Geburt als neues Mitglied angemeldet. Sie gehört nun diesem tollen Verein, der FCK-Familie an. Die nächste Mitglieder-Aktion wird aber schon in den kommenden Tagen folgen: 23.000 bis 2023.

Sieben Videos, unter anderem mit Jean Zimmer, Terrence Boyd, Marcel Reif, Mark Forster, halfen Ihnen bei der Kampagne sicherlich, oder?

Die prominenten FCK’ler waren durch Ihre Botschaften ein unverzichtbares Element. Ebenso trugen die Mitglieder, die sich in den Videos zu Wort meldeten, einiges zum Erfolg bei. Unsere Säulen des Vereines sind nun mal die Mitglieder, und wir sind nun einmal ein Mitglieder-dominierte Verein. Marcel Reif ( Anm. d. Red.: ein Sportjournalist ) hat einen enormen Schub gebracht. Sänger Mark Forster war ein Zugpferd. Terrence Boyd sprach die Amerikaner an. Bahnrad-Weltmeisterin Jette Simon oder die Basketballerinnen – sie alle sind Teil der FCK-Familie und waren ein wichtiger Bestandteil der Kampagne. Es geht um das Repräsentieren des gesamten Vereines mit all seinen Abteilungen und Facetten.

Wird sich die Kampagne verändern?

Lassen Sie sich überraschen. Das Grundgerüst wird sich nicht ändern, aber ,Mitglied schafft Zukunft’ ist für uns nicht nur eine Kampagne oder ein Slogan. Es ist die gelebte Philosophie unsers Clubs. Das ist zukunftsorientierte Vereinskultur. Wir werden handwerklich noch an so manchen Stellschrauben drehen. 5600 Mitglieder zu gewinnen, ist das eine. Sie zu halten, das andere. Wichtig ist, das Wir-Gefühl innerhalb des Vereins zu stärken. Da werden wir uns noch weiterentwickeln, um noch mehr FCK-Fans die „Ehe“, die Mitgliedschaft, mit ihrem Verein anzupreisen. Wir werden alles dafür tun, das Vereinsleben noch attraktiver zu gestalten.

Zur Person

Der Limburgerhofer ist Chef eines Kfz-Meisterbetriebes in Schifferstadt. Der 40-Jährige engagierte sich für die Zukunftsinitiative FCK. Er ist seit 1997 FCK-Fan und seit 2010 Mitglied des 1. FC Kaiserslautern. Seit 2019 gehört Scira dem Vorstand des 1. FC Kaiserslautern e. V. an. Dort ist er für die Zukunftsinitiative, für die Aktion #Betzehilft sowie die Mitgliederkampagne verantwortlich. Scira ist leidenschaftlicher FCK-Auswärtsfahrer und hat früher bei Phönix Schifferstadt Fußball gespielt. Seit 7. Dezember 2022 ist er Vater einer Tochter.