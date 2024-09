26 Jahre gibt es die Phil Collins/„Genesis“-Tributeband „Phil“ aus dem Raum Karlsruhe nun schon. Am kommenden Freitag tritt die Gruppe zum wiederholten Mal open-air in Neustadt auf dem Marktplatz auf. Im Gespräch mit Hans Kraus berichtet Frontmann Jürgen Mayer, warum er und seine Musiker die Lust an der Sache noch immer nicht verloren haben und weshalb eine Teilnahme an TV-Musikwettbewerben für sie absolut nicht infrage kommt.

Herr Mayer, nach den vielen Auftritten die Sie mit „Phil“ in den letzten Jahren in der Region gespielt haben und mehreren persönlichen Gesprächen, bei denen ich sehr viel über Sie und Ihre Truppe erfahren durfte, fällt es mir nicht leicht Ihnen Fragen zu stellen, deren Antworten ich noch nicht kenne. Darum in aller Einfachheit: Was gibt es Neues von „Phil“?

[Lacht]