Wer glaubt, dass man für Theater viel braucht, irrt. Im Gemüsekrimi „Hollyfood“ von und mit Dietmar Bertram, der am Mittwoch auf Einladung der „Reblaus“ im „Theater in der Kurve“ zur Aufführung kam, ersetzen Obst, Gemüse, Messer und Mixer Schauspieler und Bühnenbild.

An diesem Abend bekommt das Vegetariersprichwort „Ich esse nichts, was Augen hat“ einen ganz anderen Sinn. Was ist, wenn auch Obst und Gemüse Augen haben?