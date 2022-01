Ausnahmsweise soll es am Valentinstag auch mal um Liebesbande der anderen Art gehen.

Ob es ihn wirklich gegeben hat, soll umstritten sein. Auf jeden Fall aber wurde vor über 1500 Jahren von der katholischen Kirche ein Gedenktag für den heiligen Valentinus eingeführt, 1969 allerdings wieder gestrichen. In der heutigen Zeit ist der Valentinstag am 14. Februar wieder modern, was nicht zuletzt der Werbeindustrie zu verdanken sein dürfte. Ist der Valentinstag doch vor allem den Liebenden gewidmet.

Die RHEINPFALZ-Redaktion hat sich knapp drei Wochen vorher Gedanken darüber gemacht, ob sie den Valentinstag thematisieren will. Üblicherweise gibt es dazu eine Umfrage bei Floristen oder unter Passanten. Was kommt gut am 14. Februar – Rosen natürlich –, wem schenken Sie etwas zum Valentinstag? Originell ist das eher nicht.

Ein Mann für alle Fälle

Dann haben wir uns überlegt, zu wem wir in unserem Beruf eine sozusagen enge soziale Beziehung haben. Dazu gehört das Redaktionsteam, logisch. Dazu gehört aber auch unser Karikaturist Uwe Herrmann. Jeden Freitag lässt er sich etwas zu den Themen einfallen, die wir in unseren Samstagskolumnen „Wochenspiegel“ und „Nachklapp“ aufgreifen. Und manchmal auch zu anderen Texten. Etwa 17.000 Karikaturen hat er RHEINPFALZ-weit bislang geliefert. Wir hoffen, dass er noch lange nicht am Ende seines Ideenreichtums ist. „Ich mache doch nur meine Arbeit“, ist ein Spruch, mit dem er Dank gern abbügelt. Würden wir ihm Rosen schicken, bekämen wir eine bitterböse Karikatur zurück. Trotzdem wagen wir es, im Vorgriff auf den 14. Februar zu sagen: Uwe, Du bist unser Bester!

Sie merken schon, worauf wir hinauswollen. Muss der Valentinstag auf Liebesbande beschränkt sein? Kann er nicht in der Pandemie auch mal dazu dienen, sich jenseits romantischer Beziehungen zu bedanken? Die Stadtverwaltung hat den Ratsmitgliedern Ende 2021 Rizzi-Sekt der Bürgerstiftung geschickt. Eine schöne und durchaus angebrachte Geste, die am Valentinstag ebenso gut angekommen wäre. Der Sekt stand als Dank und als Ersatz dafür, dass die übliche Flasche Wein für Geburtstagskinder nicht an deren Platz im Ratssaal gestellt werden kann, weil online getagt wird.

Schreiben Sie uns!

Gibt es noch mehr Beispiele? Das fragen wir Sie, liebe RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser in Stadt und Land. Gibt es jemanden in Ihrem Umfeld, dem Sie zum Valentinstag Rosen, Süßes oder eine besondere Karte schicken würden, weil er einen Dank verdient hat? Wenn ja, melden Sie sich bei uns per E-Mail an redneu@rheinpfalz.de. Sagen Sie uns, wem Sie danken möchten und warum , und geben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an. Am Valentinstag, dem 14. Februar, wollen wir dann darüber berichten.

Die Autorin

Anke Herbert (57), Leiterin der RHEINPFALZ-Redaktion Neustadt