Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Jahren wird die Winzinger Spange geplant. Höchste Zeit also, die Stadtpolitik mal wieder auf den Stand zu bringen. Das hat sich die SPD gedacht und um Information gebeten. Was dabei im Stadtrat gut ankam und was weiter umstritten bleibt.

Um was geht es?

Die Winzinger Spange bezeichnet eine neue Straße, die nahe des dann geschlossenen Bahnübergangs in der Speyerdorfer Straße beginnt, östlich der Bahngleise verläuft