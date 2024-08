Die „Lokale Versammlung“ für Winzingen lädt zu einem zweiten Treffen ein. Neustadter, die in Winzingen wohnen, können zu der Veranstaltung am Mittwoch, 28. August, von 19.30 bis 21 Uhr im Mehrgenerationenhaus (von-Hartmann-Straße 11) kommen, bei der es um Ideen und Wünsche für ihr Stadtviertel geht. Das Treffen wird von einer Gruppe Neustadter Bürger organisiert, die dem „Projekt Menschlichkeit“ nahestehen. Im Rahmen dieser Initiative organisieren Bürger vor Ort sogenannte Lokale Versammlungen, um Probleme und Wünsche ihres Quartiers mit ihren Nachbarn zu diskutieren und gemeinsam Lösungen finden Auch in Neustadt fand eine Versammlung im Juni statt, bei der die Anwesenden entschieden haben, sich für Verkehrsberuhigung in Winzingen einzusetzen. Auch wer bei diesem Treffen nicht dabei war, kann am 28. August kommen. Philipp Müller, Mitorganisator der Versammlung, freut sich über die vielfältigen Themen, die bei der ersten Versammlung eingebracht wurden und ist gespannt, wie es weiter geht.

Eine Anmeldung ist erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich. Wer bei der Vorbereitung unterstützen möchte, kann sich per E-Mail melden bei: neustadt@projekt-menschlichkeit.info. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: projekt-menschlichkeit.info/neustadt.

