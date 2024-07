Neustadter, die in Winzingen wohnen, sind eingeladen zu einer Versammlung, bei der es um Ideen und Wünsche für ihr Stadtviertel geht. Sie findet am Montag, 8. Juli, von 18 bis 20 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Von-Hartmann-Straße 11, statt. Organisiert wird die Veranstaltung von einer Gruppe Neustadter Bürger, die dem „Projekt Menschlichkeit“ nahestehen. Diese Initiative hat zum Ziel, in ganz Deutschland sogenannte Lokale Versammlungen aufzubauen, in denen sich Menschen eines Wohnviertels begegnen, über Probleme und ihre Lösungen sprechen und gemeinsam aktiv werden. Philipp Müller, Mitorganisator der Neustadter Versammlung, sagt, es gebe Beispiele aus anderen Städten, in denen Lokale Versammlungen neue Begegnungsorte oder mehr Grünflächen schafften. „Das zeigt, dass wir unsere Stadt selbst mitgestalten können. Das gibt mir Hoffnung.“ Die Anmeldung zur Lokalen Versammlung in Winzingen ist erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich, E-Mail an neustadt@projekt-menschlichkeit.info. Weitere Infos unter www.projekt-menschlichkeit.info/neustadt.