Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht auf Sonntag gegen 2.10 Uhr im Winzerdorf am Saalbau vier Stühle gestohlen. Laut Polizeibericht standen diese vor dem Haiselsche der Feucht-Fröhlichen Neustadter. Nachdem das Duo zu Fuß in Richtung Post weggegangen war, kam es kurz darauf wieder, um auch noch einen Tisch mitgehen zu lassen. Dabei aber wurden die Diebe der Polizei zufolge gestört, weshalb sie sich unverrichteter Dinge wieder in Richtung Post davon machten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.