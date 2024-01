Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) weist darauf hin, dass es in dieser Woche aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse zu Beeinträchtigungen bei der Müllabfuhr kommen kann. Zum Teil könnten Straßen nicht angefahren werden, insbesondere in Hanglage, sodass dort Mülltonnen nicht geleert und Wertstoffe nicht abgeholt werden. Sollten Wertstoffsäcke liegen bleiben, sollten diese zurückgenommen und bei der nächsten Sammlung wieder bereitgestellt werden, empfiehlt der ESN. Bei nicht geleerten Papiertonnen sollte das Papier bis zur nächsten Sammlung in Wertstoffsäcken gesammelt werden. Wer möchte, könne Wertstoffe aber auch selbst auf dem Wertstoffhof abgeben. Sollten Bio- oder Restabfalltonnen nicht geleert werden, können die Bürger laut ESN am nächsten Leerungstag „Beistellungen“ machen: „Bioabfall kann dann zusätzlich in Papiertaschen, in Papiersäcken oder Kartons mit der braunen Tonne bereitgestellt werden. Restabfall kann in neutralen Kunststoffsäcken mit der schwarzen Tonne zur Abholung bereitgestellt werden. Diese Beistellungen werden dann in den betroffenen Straßen ausnahmsweise mitgenommen.“ Sollten Biotonnen nur zum Teil entleert sein, sind die Bioabfälle wahrscheinlich aufgrund der frostigen Temperaturen an der Tonne festgefroren, so der ESN. Dies lasse sich vermeiden, indem die Abfälle in Papier eingewickelt werden und die Tonne erst kurz vor der Leerung an die Straße gestellt wird.