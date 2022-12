Die Waldpilz-Plätzchen aus Mürbeteig schmecken nicht nur lecker, sondern machen optisch auch einiges her.

Adventszeit ohne Plätzchen backen? Das gibt es für mich nicht. Neben Omas Klassikern wie Spritzgebäck, Zimtsternen und Butterplätzchen versuche ich jedes Jahr ein neues Gebäck auf den Kaffeetisch zu zaubern. Während im Hintergrund Weihnachtsmusik aus der Box ertönt und die Kerzen brennen, schmeiße ich den Ofen an. Langsam macht sich der Duft von gerösteten Nüssen, Vanille und Marzipan in meiner Küche breit. Die „verzauberten Waldpilze“ werden dieses Weihnachten mein „Plätzchen-Highlight“.

Das Rezept für das Mürbeteiggebäck habe ich aus dem Buch „Backen in der Winterzeit“ von Theresa Baumgärtner. Die begeisterte Köchin und Autorin mehrere Kochbücher widmet sich besonders dem Thema Advent und Weihnachten. Sie hat Koch- und Backrezepte verschiedenster Regionen und Länder gesammelt und veröffentlicht. Auch auf ihrer Internetseite www.theresaskueche.de wird man nicht nur bei weihnachtlichen Rezepten fündig.

Mit gerösteten Nüssen

Für die Waldpilze starte ich mit 50 Gramm Walnüssen. Die Hauptzutat gebe ich in eine Pfanne ohne Fett und röste die Nüsse, bis sie eine leicht dunkle Farbe annehmen und aromatisch duften. Danach die Walnüssen zur Seite stellen und abkühlen lassen. Währenddessen gebe ich in einer Schüssel die übrigen Zutaten zusammen: 30 Gramm Puderzucker, das Mark von einer halben Vanilleschote, 140 Gramm Dinkelmehl Type 630 und eine Prise Salz. Dazu kommt 115 Gramm kalte Butter, die ich in Würfel schneide.

Zu guter Letzt die gerösteten Walnüsse mit einem großen Küchenmesser fein hacken und in die Schüssel geben. Ich vermenge die Zutaten mit den Händen schnell zu einem Teig. Es ist wie bei jedem Mürbeteig normal, dass das Gemenge zunächst sehr krümelig wird. Nach wenigen Minuten kneten entsteht aber ein Teig, der für rund 35 Plätzchen reicht.

Hut und Stiel verbinden

Jetzt forme ich Stiele und Hüte. Davor nicht vergessen, Backbleche mit Backpapier parat zu legen. Ich halbiere den Teig und forme zunächst aus einer Hälfte eine Rolle mit einem Durchmesser von circa zwei Zentimetern. Jeweils ein Zentimeter große Stücke abschneiden und zu einer Kugel rollen. Auf der flachen Hand drücke ich eine Seite der Kugel etwas platt, damit ich später eine Fläche habe, um Pilzhut und Stiel zu verbinden. Auch die zweite Teighälfte zu einer gleich großen Rolle formen und ebenfalls ein Zentimeter große Stücke abschneiden.

Nun stelle ich Stiele her, in dem ich mit meinen Fingerspitzen Kegel forme. Es empfiehlt sich, die Kegel recht spitz zu formen, denn beim Backen geht die Form etwas auseinander. Alles auf Backbleche setzen und – ganz wichtig – eine halbe Stunde kühlstellen. So wird der Mürbeteig fest und behält seine Form beim Backen. Den Backofen auf 150 Grad Umluft vorheizen und die Plätzchen zwischen 20 und 25 Minuten goldbraun backen.

Guss aus Puderzucker

Sobald das Gebäck abgekühlt ist, geht es mit dem Verbinden der Pilzteile weiter. Ich höhle die Halbkugeln an der flachen Unterseite mit einem scharfen, kleinen Messer mit einer Drehbewegung vorsichtig aus. Das Loch sollte ungefähr einen halben bis einen Zentimeter tief sein. Jetzt brauche ich 25 Gramm Honig-Marzipan (es geht auch jedes andere Marzipan), um die Teile aneinander zu kleben. Dazu ein wenig Marzipan auf die Kegelspitzen drücken und den Hut darauf setzen. Beim Andrücken mit wenig Kraft arbeiten, da das Gebäck schnell auseinander bröselt.

Die Pilze verziere ich entweder mit Puderzucker oder Zuckerguss. Dafür rühre ich circa 20 Gramm Puderzucker mit einer Prise Zimt und wenigen Tropfen Wasser zu einem dickflüssigen Guss. Mit einem Holzspieß oder einem Zahnstocher verteile ich den Guss tropfenartig auf dem Pilzhut. Alles fest werden lassen und mit Puderzucker bestäuben. Schon sind die verzauberten Waldpilze fertig. Sie sind ein echter Hingucker und schmecken einfach köstlich.