Wer in Geinsheim dieser Tage vor der katholischen Kirche steht und den Kopf in den Nacken legt, hat vielleicht Glück und sieht einen Storch im Nest auf dem Kirchturm. So wie unsere Kollegin, die dort kürzlich unterwegs gewesen ist.

Ist der Klimawandel etwa schon so weit fortgeschritten, dass die Störche schon über den Jahreswechsel zurückkommen? Nicht ganz, es handelt sich um einen sogenannten Winterstorch, eines jener Tiere, die im Winter in unseren Gefilden bleiben statt in den warmen Süden zu fliegen.

Wobei: Zwischenzeitlich, wenn es ihnen in Neustadt und Umgebung doch zu kalt wird, ziehen sie schon einmal für ein paar Wochen ein paar hundert Kilometer südwärts, weiß der Storchenexperte und Vorsitzende des Lachen-Speyerdorfer Storchenvereins Manfred Sauter. Sobald es aber wieder wärmer wird, wie aktuell, kommen sie zurück.

Weibchen spurlos verschwunden

Ein normales Verhalten sei das nicht, so Sauter, die Tiere ziehe es naturgemäß ins Warme. In der Pfalz gebe es etwa 20 Winterstörche, im benachbarten Elsass seien einige auf Müllkippen anzutreffen. Näheres über den Storch – oder womöglich auch das Storchenpaar –, das jetzt in Geinsheim Halt macht, weiß Sauter nicht, er hat das Tier oder die Tiere auch noch nicht gesehen.

Derweil ist das Nest auf dem Gelände der Firma Trautz in Speyerdorf diesen Winter verwaist, berichtet der Storchen-Experte. Was aus dem Weibchen geworden ist, das dort zuletzt mit seinem Partner ansässig gewesen war, der wiederum im vergangenen Jahr im Kampf gegen ein anderes Männchen verendet ist, dazu kann Sauter nichts sagen: „Das Weibchen ist spurlos verschwunden.“

Neben den Störchen gibt es natürlich noch ganz viele andere Vögel, die den Winter bei uns verbringen. Der Nabu hat erneut dazu aufgerufen, sie zwischen dem heutigen Donnerstag und Sonntag zu zählen und über die Aktion „Stunde der Wintervögel“ zu melden. Näheres dazu unter www.nabu.de.