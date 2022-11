Seit dieser Woche werden die Palmen in der Innenstadt vom Betriebshof für die Winterpause abtransportiert. Aufgrund des milden Wetters seien die über 50 mediterranen Kübelpflanzen noch extra für den verkaufsoffenen Sonntag an ihren Standorten geblieben. „Aber jetzt wird es langsam zu kalt. Außerdem wird Platz für die Weihnachtsbeleuchtung gebraucht“, erklärt Stadtpressesprecher Tobias Grauheding auf Anfrage. In der Friedrichstraße seien schon alle Palmen abgeholt worden, am Mittwoch war die Hintergasse an der Reihe. Am Donnerstag ist der Betriebshof in der Hauptstraße unterwegs und nächste Woche dann am Alten Turnplatz. Bis zum Frühjahr werden die Pflanzen in einem Gewächshaus in der Stadtgärtnerei zwischengelagert.