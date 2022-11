Die Neustadter und die Hertie-Baustelle – ein Thema für sich. Nun ist diese Endlos-Geschichte um eine kleine Episode reicher. Denn am Sonntagmittag musste die Feuerwehr dorthin zum Einsatz ausrücken. Eine Bürgerin hatte sich gemeldet und die Feuerwehr über ein Feuer in einem Stahlfass informiert, das auf dem ehemaligen Parkplatz bei der Hertie-Baustelle entzündet wurde. Ein paar Feuerwehrleute, die gerade in der Hauptfeuerwache waren, fuhren hin und konnten schnell Entwarnung geben. Denn Bauarbeiter, die in den dortigen Wohncontainern leben, hatten auf einem Grill ihr Essen zubereitet – was zur Rauchentwicklung führte. Kurzum: Da die Feuerstelle unter Aufsicht war, konnten die Wehrleute wieder zurückfahren. Für die Neustadter bleibt die Hoffnung, dass sich die Arbeiter so gut gestärkt haben, dass es auf der Dauerbaustelle sichtbar weitergeht ...