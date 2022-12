Am Mittwoch hat auch in Neustadt der Winter Einzug gehalten: Die frostigen Temperaturen und der leichte Schneefall haben für weiß gepuderte Gebäude, Straßen und Pflanzen gesorgt. Aus Sicht der Polizei haben sich die Autofahrer perfekt auf Schnee und Eis vorbereitet: Es hat keinen glättebedingten Unfall gegeben, teilte die Polizei am Nachmittag auf Anfrage mit. Die Information wurde verbunden mit einem Lob: „Alle sind vorsichtig gefahren.“ Die Streufahrzeuge der Stadt waren fleißig unterwegs, um alle Straßen von Schnee und Eis frei zu halten. Derweil stellen die frostigen Temperaturen den Eigenbetrieb Stadtentsorgung vor Herausforderungen. Vor allem beim Bioabfall sollen die Bürger darauf achten, alles in Papier zu wickeln, damit der Müll nicht festfriert und die Tonne auch geleert werden kann.