Der Wintereinbruch in dieser Woche mit Eisregen und Schnee hat auch dem Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift eine Menge Arbeit beschert. Wie eine Sprecherin des Krankenhauses auf Anfrage mitteilte, wurden bis Freitagmittag 80 „Glätte“-Patienten behandelt. Die Unfälle seien häufig auf dem Weg zur Arbeit passiert, außerdem seien ältere Menschen von Stürzen betroffen gewesen. Konkret haben die Hetzelstift-Ärzte zehn Handgelenksverletzungen, zwei Hüftfrakturen, einen Oberschenkelhalsbruch, einen Oberarmbruch und drei Gehirnerschütterungen behandeln müssen. Außerdem hat es der Sprecherin zufolge mehrere Fingerbrüche, Prellungen, Schürfwunden und Bänderdehnungen gegeben, um die man sich gekümmert habe. In zehn Fällen sei es bei Unfällen zu Verletzungen am Sprunggelenk gekommen. Drei dieser Patienten mussten sofort operiert werden, bei sieben stehen die Operationen noch an.