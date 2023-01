Der Wintereinbruch in der Nacht zum Samstag hat dem städtischen Bauhof sowie der Feuerwehr Arbeit beschert. Auf den Straßen in der Stadt blieb es weitgehend ruhig.

Als am Freitagabend die ersten Schneeflocken fielen, dachten viele wohl noch an ein kleines Winterintermezzo. Wer dann am Samstagmorgen aus dem Fenster schaute, konnte staunen: Die Schneedecke war mehrere Zentimeter dick. Grund für Ausflügler, eine Tour durch die verschneite Stadt oder Weinberge zu drehen. Für die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs jedoch griffen nachts die winterlichen Einsatzpläne. Sie mussten raus und dafür sorgen, dass die Neustadter Straßen und Wege möglichst gut passierbar waren. Kein einfacher Job – das würdigte auch Oberbürgermeister Marc Weigel am Samstagmorgen mit einem nächtlichen Foto und einer klaren Botschaft: „Städtischer Bauhof, heute Morgen 3 Uhr. Danke für euren Dienst.“

Heiko Grimmer vom Grünflächenamt räumt an der B38 Schneemassen weg. Foto: Mehn Am Juliusplatz wird geräumt, während Anwohner schon einen Schneemann gebaut haben. Foto: Mehn In Mußbach blockierte ein Ast eine Straße. Foto: Feuerwehr In Lachen-Speyerdorf landete eine Lichterkette auf einem Räumfahrzeug. Foto: Feuerwehr Auch die Elwedritsche hatten eine Schneehaube. Foto: Mehn Wie ein Wintersportort – Blick über Neustadt. Foto: Mehn Alles weiß verziert: das Hambacher Schloss. Foto: Mehn Foto 1 von 7

Die Arbeit wurde von einigen Bürgern als Antwort zu Weigels Beitrag gelobt, und tatsächlich waren viele Straßen gut hergerichtet und die meisten Autofahrer vernünftig. Die Polizei vermeldete für den gesamten Bereich der Neustadter Direktion, die bis hinauf nach Grünstadt reicht, in der Nacht zum Samstag zehn Unfälle mit einem Schaden von 35.000 Euro und einem Leichtverletzten. Laut Polizei kamen am Samstag noch einmal elf Unfälle (Schaden: 34.000 Euro) hinzu.

Wehr hilft Räumfahrzeug

Am Samstagmorgen war zudem die Neustadter Feuerwehr gefordert. Ab 8.22 Uhr musste sie an der Kreuzung Bauerdoktor-Groß-/Theodor-Heuss-Straße für Verkehrssicherheit sorgen. Denn aufgrund der Schneelast war ein Stahlseil mit einer Lichterkette heruntergefallen und auf einen gerade darunter fahrenden Räumfahrzeug gelandet. Der Fahrer hielt sofort an und rief die Feuerwehr. Der Löschzug Lachen-Speyerdorf sicherte die Einsatzstelle ab und konnte mit Hilfe eines Hubrettungsgeräts die Lichterkette in etwa fünf Metern Höhe abklemmen und das defekte Stahltragseil entfernen.

Ab 9.42 Uhr ging es in Mußbach weiter. In der Straße Am Weißen Haus gab ein größerer Ast unter der Schneelast nach und fiel auf die Straße, wodurch die Strecke blockiert war. Bürger bemerkten dies und informierten die Feuerwehr. Die Wehrleute zerkleinerten den Ast mit einer Kettensäge und räumten alles zur Seite. Ab 10.30 Uhr ging es im Diedesfelder Weg weiter: Hier mussten die Wehrleute einem Räumfahrzeug helfen, das am sogenannten „Schwimmbadbuckel“ ins Rutschen geriet und sich querstellte. Die Wehrleute räumten den Schnee um das Fahrzeug zur Seite und streuten Salz. Danach konnte der Fahrer des Räumfahrzeugs sich aus der misslichen Lage befreien.