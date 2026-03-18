Neustadt ist eine Windrad-freie Zone. Das legen die Planungsbehörden und Vorgaben so fest. Ob das für immer so bleibt, ist jedoch nicht gesagt.

Aktuell und auf absehbare Zeit wird es auf Neustadter Gemarkung keine Windräder geben. Kritiker werden sich freuen, weil sie die Region ohnehin nicht als geeignet für die Produktion von Windenergie ansehen und eine Verspargelung der Landschaft befürchten. Befürworter werden hadern und verzweifelt auf die Klimaziele verweisen.

An diesem Spannungsfeld wird sich so schnell nichts ändern, denn die Rahmenbedingungen lassen Neustadt aktuell schlicht und ergreifend außen vor. Gründe sind der Blickachsen-Schutz beim Hambacher Schloss, Risiken rund um den Flugplatz Lachen-Speyerdorf sowie der Artenschutz (Stichwort Wiedehopf). Unterm Strich sprechen alle auf der übergeordneten Planungsebene genannten Argumente (auch der eher schwache Windkraftertrag am Standort) gegen Windräder in Neustadt. Die Stadt nimmt das nun „nur“ zur Kenntnis. Das ist aber in Ordnung, weil sie derzeit ohnehin nichts ändern kann und ein Neustadter Anlauf vor einigen Jahren ja mit Verweis auf den Artenschutz gestoppt worden ist. Dennoch wird die Debatte sicher erneut kommen. Und zwar dann, wenn sich in Deutschland angesichts des Drucks, Klimaziele erreichen zu müssen, die Rahmenbedingungen ändern. Dann dürfte es auch um Flächen gehen, die aktuell noch ausgeschlossen werden.