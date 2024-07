Am Montagabend gegen 23.15 Uhr ist die Feuerwehr nach einem Notruf in die Friedrich-Ebert-Straße ausgerückt. Dort war laut Bericht der Feuerwehr ein etwa zwei Meter langer Ast an einem Baum zwischen Von-der-Tann- und Neumayerstraße wegen der Windböen abgebrochen und auf die Straße gefallen. Die Einsatzkräfte sicherten die Straße kurz ab, trugen den Ast zur Seite und informierten wegen der Entsorgung die städtische Abteilung Stadtbild und Grün.

Deutlich aufwendiger waren die Aufräumarbeiten am Dienstagnachmittag, nachdem ein Feigenbaum in der Peter-Koch-Straße aus noch unbekannter Ursache umgestürzt war. Die Wehr zerkleinerte den Baum per Kettensäge. Nach einer knappen Stunde war der Gehweg wieder frei und gereinigt.