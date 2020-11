Auch in schwierigen Zeiten will der Neustadter Gewerbeverein Willkomm an einer lieb gewonnen Tradition festhalten. Er möchte den neuen Studierenden des Weincampus, wie in den vergangenen Jahren, ein Begrüßungsgeschenk überreichen. Um ihnen unter anderem einen Vorgeschmack darauf zu geben, welche Geschäfte sie in der Stadt finden.

Am Montag haben 50 junge Menschen ihr Studium am Weincampus begonnen. Coronabedingt werden zwar viele Veranstaltungen ins Netz verlegt. Wie die Sprecherin des Weincampus, Stefanie Zuehlsdorff-Hottel, mitteilt, müssen die Studierende jedoch einmal die Woche präsent sein: „Für Seminare, die nicht digital besucht werden können, etwa wenn es um das Mikroskopieren geht.“ Übrigens bestätigen sie ihre Anwesenheit, indem sie einen QR-Code einscannen. Das spare Zeit, Papier und Verwaltungsaufwand, da im Zweifelsfall das Gesundheitsamt zur Nachverfolgung von Infektionsketten die Infos braucht.

Spendierhosen in Zeiten von Corona?

Was die Gewerbetreibenden angeht: In finanzieller Hinsicht ging es ihnen auch schon einmal besser. Also, bevor Corona sich breitgemacht hat. Deshalb waren sie in der Vergangenheit auch bereit, Gutscheine für Studierende auszustellen. Um ihnen dadurch einen Besuch bei sich im Laden schmackhaft zu machen. Ob sie auch heute die Spendierhosen anhaben in solch schwierigen Zeiten?

Laut Willkomm-Vorsitzendem Winfried Walther haben Händler Interesse bekundet, ihren Teil dazu beizutragen, dass die mit allerlei gefüllten Begrüßungstüten voll werden. „Es wäre schade, solch eine Tradition nur wegen Corona abzusagen. Zumal die Gewerbetreibenden zeigen möchten, wie lebenswert unsere Stadt ist“, erklärt Walther, der selbst mit gutem Beispiel vorangeht und einen Gutschein für sein Autohaus beilegt.

Fünf Kilometer bis zum Marktplatz

Die Taschen sollen neben kleinen Präsenten auch Informationen zur Stadt beinhalten. Um die Studierenden zu einem Bummel durch die Stadt zu motivieren. Vom Weincampus bis zum Herzen der Stadt, zum Marktplatz, sind es schließlich nur fünf Kilometer, die auch mit einem geliehenen oder dem eigenem Fahrrad schnell zurückgelegt werden können.

Es sind in diesem Jahr zwar 50 Erstis, wie die Studienanfänger auch in Kurzform genannt werden. „Das heißt aber nicht, dass die Händler auch so viele Gutscheine einplanen müssen“, sagt Walther. Die Anzahl der Gutscheine wird von den Teilnehmern der Aktion bestimmt.

In den Vorjahren verteilten ein Willkomm-Vertreter und Oberbürgermeister Marc Weigel die Geschenke persönlich an die Neuankömmlinge, bevor dann zu einem Rundgang in die Stadt eingeladen wurde. Dieses Mal sollen die Geschenke von der Verwaltung des Weincampus an die Erstis verschickt werden.

