Die Willkomm-Gemeinschaft startet eine neue Aktion, um den Geschäftsinhabern in der Corona-Krise zu helfen. Die Interessenvertretung der Unternehmen in der Stadt will mit dem Projekt „Neustadt Influencer“ auf die Läden in der Stadt und ihre Angebote aufmerksam machen. Hintergrund der Aktion: Aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen muss auch in Neustadt wieder mit weiteren Einschränkungen für Handel und Gastronomie gerechnet werden. Die Willkomm will mit ihrer Aktion etwas dagegensetzen: Es sei wichtig, Präsenz zu zeigen, betont die Gemeinschaft. Als Plattform dafür dienen die sozialen Medien Instagram und Facebook. Charlotte Merkel von der Willkomm-Gemeinschaft wird dafür die interessierten Geschäft besuchen, vor Ort Fotos machen und über Besonderheiten der Läden informieren. Die Ladeninhaber steuern zur Veröffentlichung unter anderem die Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten bei. Wer bei der Aktion mitmachen möchte, kann sich bei Charlotte Merkel per E-Mail an merkel@willkomm-neustadt.de melden.