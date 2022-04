Zum zweiten Mal bietet die Willkomm-Gemeinschaft am Samstag eine Osterschnitzeljagd an. Von 10.30 bis 13.30 Uhr können sich Kinder mit ihren Eltern und Großeltern auf die Suche begeben. Willkomm-Vorsitzender Winfried Walther: „Nachdem bei unserer ersten Auflage direkt 250 Kinder unterwegs waren, stand für uns schnell fest, dass wir auch 2022 wieder zur Suche nach dem Osterhasen einladen wollen.“ Bei der Aktion geht es einmal quer durch die Innenstadt. In den Schaufenstern hängen Hinweise und Symbole für die Schnitzeljagd. 20 Willkomm-Mitgliedsbetriebe beteiligen sich. Start- und Endpunkt ist die Flugbörse in der Friedrichstraße 3. Wer teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an merkel@willkommneustadt.de anmelden. Die Willkomm betont, dass die Teilnahme für Kinder an der Schnitzeljagd dank verschiedener Sponsoren kostenlos sei.