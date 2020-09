Auch ohne Weinlesefest startet die Willkomm-Gemeinschaft wieder einen Schaufenster-Wettbewerb zum Thema „Wein und Weinlese“. Kunden und Besucher der Stadt sollen besonders dekorierte Schaufenster bestaunen können, erhofft sich Vorsitzender Winfried Walther. Zwar werde der Wettbewerb diesmal allein gestemmt, also ohne Stadt und Tourist-Gesellschaft, doch sei er für die Mitglieder ein wichtiges Zeichen, dass die Willkomm auch in schweren Zeiten aktiv sei.

Elf Geschäfte nehmen in diesem Jahr teil: Abraxas, Adler-Apotheke, Brillen Bott, der Sportladen, Intersport Sport Corner, Laufsteg, Luise & Fritz, Modehaus Jacob (Stahlers), Osiander, Parfümerie CB und Schütt Parfümerie. Entscheiden werden allein Kunden und Besucher mittels Stimmkarten, die in den Geschäften ausliegen. Bis 31. Oktober müssen die Karten im Laden abgegeben oder in den Willkomm-Briefkasten in der Badstubengasse 8 eingeworfen werden.