Der Neustadter Gewerbeverein Willkomm hat den Gewinner seines Schaufenster-Wettbewerbs ermittelt. Unter zwölf Teilnehmern hat Schütt Parfümerie am meisten überzeugt, gefolgt von der Buchhandlung Osiander und dem Modehaus Jacob. Sie dürfen sich über kulinarische Überraschungen im Wert zwischen 150 und 75 Euro freuen, die sie zu einem gewünschten Zeitpunkt in ihr Geschäft geliefert bekommen. Alle übrigen Teilnehmer erhalten ein kleines Dankeschön. Rund 300 Menschen hatten sich an der Abstimmung beteiligt, wie die WIllkomm mitteilt.