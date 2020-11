„Auf Stiefelsuche gehen!“ heißt es am Samstag, 5. Dezember, in Neustadt. „Der Nikolaus und die Willkomm haben wieder für alle Kinder eine besondere Form des Nikolaus-Stiefels vorbereitet“, berichtet Charlotte Merkel, Geschäftsführerin der Willkomm-Gemeinschaft. Demnach können die Neustadter Kinder einen sauberen Regen- oder Winterstiefel zwischen 1. und 3. Dezember, 10 bis 18 Uhr, in der Flugbörse in der Friedrichstraße 3 abgeben. Am Samstag vor dem Nikolaustag können sie dann zwischen 10 und 14 Uhr in der Innenstadt auf Stiefelsuche gehen. „Der Nikolaus stellt die gefüllten Stiefel in die Schaufenster der teilnehmenden Geschäfte“, so die stellvertretende Willkomm-Vorsitzende Sabine Omlor. Eine Liste dieser Geschäfte gebe es bei der Stiefelabgabe. Ein wichtiger Hinweis der Willkomm: Wer seinen abgegeben Stiefel sucht und findet, sollte beim Abholen den zweiten Stiefel dabeihaben.