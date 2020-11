Die Willkomm-Gemeinschaft Neustadt hat sich im Namen ihrer Mitglieder Hilfe suchend an die Stadt und die rheinland-pfälzische Landesregierung gewandt. Sie bittet darum, von dem zweiten Lockdown betroffene Branchen bei entsprechend vorliegenden Hygienekonzepten wieder zu öffnen.

Schon der erste Lockdown habe in Neustadt zu existenzbedrohenden Situationen geführt. Das schreibt die Willkomm-Gemeinschaft in einem offenen Brief, der unter anderem an die Landesregierung sowie an die Stadtspitze Neustadts gerichtet ist.

Bisherige Unterstützung reicht nicht aus

Bund und Land hätten sich um Unterstützung bemüht, jedoch sei diese „bei Weitem nicht ausreichend“, so die Willkomm. Reserven seien aufgebraucht, der erneute Lockdown werde auch in Neustadt Existenzen vernichten und die Stadt erheblich verändern. „Wir haben Verständnis für Maßnahmen wie reduzierte Kontakte im privaten Bereich und eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten in Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen, fordern Sie aber auf, bei den Corona-Maßnahmen die Verhältnismäßigkeit zu beachten“, heißt es. Es drohe ein erheblicher Arbeitsplatzverlust in der Stadt.

Deshalb fordert die Willkomm, Betriebe in der Gastronomie, im Bereich Körperpflege sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen wieder zu öffnen. Ferner müssten Konzepte entwickelt werden, die eine lokale kulturelle Teilhabe über digitale Plattformen ermöglichen.