„Die Willkomm-Gemeinschaft bedauert sehr, dass die Bemühungen um einen Ankermieter für das Devello-Projekt in Neustadt offensichtlich gescheitert sind. Durch die Insolvenz der Entwicklungsgesellschaft für das Neustadter Projekt ist eine Weiterführung beziehungsweise Umnutzung des Hertie-Gebäudes zumindest mittelfristig sehr unwahrscheinlich geworden“, schreibt Willkomm-Vorsitzender Winfried Walther. Seine E-Mail wurde auch an Oberbürgermeister Marc Weigel verschickt. Die Willkomm als Vertreter der Neustadter Geschäftsleute fordert angesichts der aktuellen Entwicklung die Freigabe des Bereichs Bachgängel Ost. Walther: „Wir sehen nun die Chance für eine Wiederaufnahme der Baustelle mittelfristig als sehr unwahrscheinlich an.“ Daher appelliert die Willkomm an Weigel, „dafür Sorge zu tragen, dass der Parkplatz Bachgängel Ost wieder als Abstellplatz für Pkw und Fahrräder genutzt werden kann“. Grundsätzlich begrüßt die Willkomm das von Weigel in der RHEINPFALZ genannte Ziel, „die Hertie-Ruine aus dem Stadtbild zu entfernen. Aus unserer Sicht sollte dringend das Ziel, an dieser Stelle ein Parkhaus zur Entlastung unserer Innenstadt zur Verfügung zu stellen, weiterverfolgt werden. Darüber hinaus regen wir an, Wege zur Gestaltung der Fassade der Bauruine zu suchen.“