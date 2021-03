Die Grundschule in Geinsheim kann sich über eine Förderung in Höhe von 150 Euro freuen. Das Geld ist ein verspätetes Weihnachtsgeschenk von der Willkomm-Gemeinschaft, die auch im vergangenen Jahr wieder Schulen und Kindertagesstätten in Neustadts Weindörfern einen Weihnachtsbaum gespendet hatte. Nach der Adventszeit erhalten jene Einrichtungen Geldpreise, die den Baum am schönsten geschmückt hatten. Die Gewinner wurden gelost. Wie Schulleiterin Susanne Sappok mitteilt, sollen von dem Geld Sportgeräte angeschafft werden, beispielsweise Springseile, da der Sportunterricht coronabedingt im Freien abgehalten werde. Nach Angaben der Willkomm wird auch die Kita in Gimmeldingen das Geld in Spielsachen investieren. Der zweite Preis geht an die katholische Kita in Hambach.