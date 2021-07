„Lassen Sie Ihre Ente schwimmen!“ Dazu lädt die Willkomm-Geschäftsführerin Charlotte Merkel die Besucher des Festes „Neustadt bewegt“ ein. Die Feier steigt am Freitag und Samstag in der Innenstadt. Wer in einem der teilnehmenden Geschäfte eine von 1000 Quietscheenten erhält oder für einen Euro eine Ente am Juliusplatz kauft, nimmt an einer Verlosung teil. „Sie bringen die Ente zu uns zum Juliusplatz, dort kommt sie in den Teich, den wir dort eingerichtet haben, und am Samstagnachmittag angelt Oberbürgermeister Marc Weigel die Gewinner“, berichtet Merkel. Als Hauptpreis winkt ein Wochenende im Wohnmobil. Dazu kommen über achtzig weitere Preise.

Aktionszeitraum ist am Freitag, 9. Juli, von 14 bis 20 Uhr, und am Samstag, 10. Juli, von 10 bis 16.30 Uhr. Die Gewinner werden am 10. Juli um 16.30 Uhr gezogen und im Anschluss auf der Homepage willkomm-neustadt.de sowie bei Instagram (instagram.com/willkomm_neustadt) und facebook (facebook.de/willkommNW) bekanntgegeben.