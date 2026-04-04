Obwohl das Wetter am letzten März-Samstag mit kühlen Temperaturen und Nieselregen nicht einladend war, war die Oster-Suchaktion der Händlergemeinschaft Willkomm ein Erfolg. Wie die Willkomm mitgeteilt hat, haben 200 Kinder mitgemacht und begaben sich im Lauf des Tages auf Karottenjagd in der Neustadter Innenstadt. Aufgabe war es, in insgesamt 20 teilnehmenden Ladengeschäften Karotten auf Plakaten in den Schaufenstern zu entdecken und zu zählen. Alle Kinder, die alle Aufgaben gemeistert haben, bekamen zur Belohnung ein Osterkörbchen. „Insgesamt wurden über 200 Schoko-Hasen, welche der Globus-Markt Neustadt gespendet hatte, sowie weitere kleine Überraschungen der Willkomm-Mitglieder verteilt“, so Andreas Böhringer vom Willkomm-Vorstand.