Die Aktion „Sicherer Schulweg“ geht in die nächste Runde. Das Holzkrokodil Willi Wachsam wurde vergangene Woche in der Grundschule am Storchennest in Geinsheim vorgestellt. Gleichzeitig wurde das „Grüne Klassenzimmer“ eingeweiht.

Unterstützt wird die Aktion wieder von der Stadtverwaltung und den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei Neustadt. Die Holzkrokodile, die seit Schulanfang wieder an allen Grundschulen zu finden sind, wurden in Handarbeit von Mitarbeitern des Christlichen Jugenddorfes angefertigt.

Bei der Veranstaltung wurde auch das im Frühjahr fertiggestellte „Grüne Klassenzimmer“ eingeweiht. Es war vom Förderkreis der Schule mit Unterstützung der Stadt errichtet worden. Das Klassenzimmer im Freien könne gerade in der aktuellen Situation wunderbar genutzt werden, sagte die Schulleiterin der Grundschule Storchennest, Susanne Sappok.