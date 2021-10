Zu einem Verkehrsunfall wegen eines Wildschweins ist es am Samstag kurz vor Mitternacht gekommen. Laut Polizeibericht war ein 34-Jähriger aus Neustadt mit seinem Wagen auf der B39 von Speyer nach Neustadt unterwegs. Etwa 400 Meter vor dem Sportplatz Geinsheim wechselte ein Wildschwein über die Straße und lief in das Auto. Der Zusammenstoß sei so heftig gewesen, dass die Airbags ausgelöst worden seien und der Fahrer die Kontrolle über den Pkw verloren habe. Laut Polizei kam er mit dem Wagen von der Straße ab und auf dem Radweg zum Stehen. Die 32-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt, zwei weitere Mitfahrer sowie der Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Das Wildschwein erlag seinen Verletzungen.