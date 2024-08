Eine Wildschweinrotte, die kurz nach dem Ortsausgang von Kirrweiler die Fahrbahn überquerte, hat am Dienstagabend für einen Wildunfall gesorgt. Nach Angaben der Polizei war ein 29-jähriger Autofahrer gegen 22.45 Uhr in Richtung Duttweiler unterwegs, als die Schwarzkittel die L515 passierten. Ein Wildschwein wurde vom Auto erfasst, konnte aber davonlaufen. Am Auto wurde der Frontbereich leicht beschädigt. Die Polizei empfiehlt bei plötzlichem Wildwechsel, statt eines Ausweichmanövers in den Gegenverkehr stark abzubremsen und die Fahrspur zu halten. Nach einem Wildunfall müssen Autofahrer sofort anhalten, die Warnblinkanlage einschalten und die Unfallstelle absichern, unter anderem mit dem Warndreieck. Der Unfall sollte der Polizei gemeldet werden.