Am späten Montagabend hat ein wildernder Hund in der Nähe des Segelflugplatzes möglicherweise ein Reh schwer verletzt oder getötet. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine aufmerksame Bürgerin in der Dämmerung einen großen schwarz-gelben Hund, eventuell ein Schäferhund-Mischling, der zwei Rehe durchs Feld hetzte. Der Hund soll eines der Rehe gepackt haben, da die Zeugin deutliche Klagelaute des Tieres hörte, die aber kurz danach verstummten. Hinweise auf den Hundehalter ergaben sich nicht. Auch eine Suche nach dem Reh verlief erfolglos. Möglicherweise heißt der Hund „Bella“, da entsprechende Rufe in der Dunkelheit gehört wurden. Ereignet hat sich der Vorfall im östlichen Bereich des Schinderwegs in der Nähe des Segelflugplatzes. Die Haßlocher Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise zu dem Vorfall oder dem Hundehalter nimmt die Polizei unter 06324/9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.