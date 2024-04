Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Torsten Conrad hat die meiste Zeit als Spieler beim VfL Neustadt verbracht. Mit Andreas Malz war er einst Coach in Diedesfeld. Jetzt treffen beide Clubs in der A-Klasse aufeinander. Conrad schaut sich inzwischen keine Spiele mehr an.

Torsten Conrad hat als Fußballer viel erlebt. Mit dem TuS Diedesfeld und dem VfL Neustadt feierte er viele Erfolge. Beide Vereine treffen am Sonntag, 15 Uhr, in der A-Klasse aufeinander.

Die weitaus