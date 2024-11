Tim Hellwig, Olympiasieger aus Neustadt, ist seit Montagabend zurück in Deutschland und verpasst deshalb eine Einladung in Berlin. In Saudi-Arabien hat er sein letztes Rennen der Saison absolviert. Sein Terminkalender bleibt voll.

Der Neustadter Triathlet Tim Hellwig beendet die Olympiasaison mit einer weiteren Top-Platzierung: Der Olympiasieger mit der „Team Relay-Staffel“ (Mixedstaffel)