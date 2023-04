Erst die Pandemie, dann ein Kaminbrand im Vereinsheim. Nach einer finanziell schwierigen Zeit kann das Ostereierschießen für die Schützengesellschaft Hambach nicht früh genug kommen. Karfreitag ging’s los und dauert noch an.

12.000 Eier waren beim Ostereierschießen 2019 über die Theke gegangen. Lucas Müller, 29 Jahre alter Jugendwart der Schützengesellschaft (SG) Hambach, hofft an diesem Osterwochenende auf ähnlich hohe Zahlen. „Es gab auch schon Zeiten, in denen wir die Ausgabe der Scheiben unterbrechen mussten, weil so viel los war“, erzählt er. „Jetzt sind wir gespannt, wie es sich nach der Pandemie entwickelt.“

Der erste Eindruck passt, schon kurz nach 10 Uhr am Karfreitag ist der Schießstand fast gefüllt. Die Regeln sind dieselben wie jedes Jahr: Ein Treffer ins Schwarze wird mit einem Ei belohnt, wer genau in die Mitte der Scheibe trifft, darf sich über zwei Eier freuen. Etwas Neues gibt es aber, interessant vor allem für jüngere oder traditionell veranlagte Besucher. Je nach Auslastung – also nur, wenn einer der Helfer gerade Zeit hat – kann auch mit Pfeil und Bogen geschossen werden. Kinder schießen auf eine fünf Meter entfernte Scheibe, Erwachsene – wie beim Schießen mit dem Luftgewehr – auf ein zehn Meter entferntes Ziel.

Auch hier findet sich schnell eine Schützin. Und mit etwas Unterstützung von Jugendwart Müller treffen die Pfeile von Melina Köckritz auch das Ziel. „Sie hat das irgendwann mal ausprobiert, und es hat ihr total Spaß gemacht“, erzählt Vater Olli Köckritz. „Sie war dann sogar der Grund für meinen Beitritt in den Verein.“

Schmerzlich vermisst

Das Ostereierschießen bei der Hambacher Schützengesellschaft hat eine lange Tradition. Klar, dass nicht nur das Schießen, sondern auch das Beisammensein eine große Rolle spielt. Bei Flammkuchen, Bratwurst oder Kartoffelsalat Gemeinsamkeit zu pflegen, haben einige in den vergangenen Jahren schmerzlich vermisst. „Wir haben viele Stammgäste“, so Müller. Und immer wieder sei gefragt worden, wann es endlich wieder losgehe. Zumal das Ostereierschießen schon 2022 wieder stattfinden sollte.

Doch ein Brand kurz vor Ostern, verursacht durch einen Funken im Kamin, vereitelte diesen Plan. Extrem bitter, zumal die eigenen Veranstaltungen für die meisten Schützenvereine die größte Einnahmequelle sind. Die SG Hambach ist da keine Ausnahme. „Nach der Pandemie hätten wir das 2022 gut gebrauchen können“, beschreibt Müller die Lage. Statt guter Einnahmen gab es dann zusätzliche Kosten wegen der Brandschäden. „Jetzt feiern wir unser großes Debüt und hoffen auf viele Besucher“, gibt sich der Jugendwart zuversichtlich.

Bierwagen draußen

Dass seine Hoffnung sich erfüllen könnte, macht der 29-Jährige auch daran fest, dass vor Corona jedes Jahr mehr Gäste zum Ostereierschießen gekommen waren. Um den Ansturm abzufedern, steht deshalb ein Bierwagen im Freien. Am Schießstand selbst sollen Absperrungen ein Gedränge verhindern. Dass die SG Hambach nicht nur beim Ostereierschießen gefragt ist, auch darauf hofft Jugendwart Müller. Denn der Verein hat einige Pläne, um vor allem den Nachwuchs zu begeistern. „Als Schützenverein ist man für Kinder natürlich nicht unbedingt ein geeigneter Anlaufpunkt“, weiß Müller. Das ergebe sich schon aus den Regularien, denn selbst mit dem Luftgewehr dürfe erst ab einem Alter von zwölf Jahren geschossen werden.

Deshalb kann jetzt in einem kleinen Areal im Freien auch mit Pfeil und Bogen auf Zielscheiben und Tierattrappen gezielt werden. Damit sollen jüngere Teilnehmer angelockt werden. Oder einfach nur beschäftigt. „Wenn Mama oder Papa am Schießstand sind, dann müssen sich die Kinder nicht langweilen“, meint Müller schmunzelnd. Damit die Kinder auch das Innere des Schießstands kennenlernen können, will der Verein zusätzlich investieren, und zwar in sogenannte Licht- oder Lasergewehre, für die es keine Altersbegrenzung gibt. Das könnte die Jugendarbeit für den Verein etwas erleichtern, rechnet sich Müller aus. Viele Vereine böten das auch schon an. „Aber uns war es finanziell einfach noch nicht möglich, da nachzuziehen.“

Info

Ostereierschießen bei der SG Hambach, Karsamstag 14 bis 18 Uhr, Ostersonntag und -montag 10 bis 18 Uhr