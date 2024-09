Ein Neustadter Fallschirmspringer trägt Anzughose, Weste, Hemd und Fliege, bevor er heimlich ins Flugzeug steigt, abhebt und abspringt. Unter seinem Hemd verstaut er nicht nur einen kleinen Teddy.

Am Rande der Bande haben wir schon öfter von besonderen Feiern im Sport erzählt. Heute kommt ein weiteres Kapitel hinzu. Die Geschichte spielt diesmal im Fallschirmsportclub Neustadt. Sie handelt von einem bis dahin wohl gehüteten Geheimnis und erklärt, warum ein Fallschirmspringer Anzughose, Weste, Hemd und Fliege trägt.

Alles Gute kommt von oben. Erst recht im Fallschirmsportclub. Es ist etwas ganz Besonderes, was nämlich ein FSC-Springer von oben aus der Luft zur Erde bringt. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes der Höhepunkt einer speziellen Party: Oma Yvonne und Opa Jürgen aus Lachen-Speyerdorf besuchen mit Mama Jasmin und Papa Nico sowie deren Freunden die Fallschirmspringer, um ihre Babyparty mit einer Überraschung abzurunden.

Geheimnis ums Geschlecht

Denn die jungen Eltern wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob ihr zweites Kind eine Junge oder Mädchen wird. Dieses Geheimnis haben bis dahin Oma und Opa sowie Ralf Grieser, Ausbilder und Sprunglehrer im FSC Neustadt, für sich behalten. „Die Eltern hatten zuvor die besondere Vereinbarung getroffen, dass zunächst nur die Oma das Geschlecht des Babys erfährt“, erzählt Ralf Grieser. Der Wunsch der Eltern sei es gewesen, sich auf der Babyparty überraschen zu lassen. Wie das geschehen sollte, war den Großeltern überlassen. So hätten Oma und Opa Kontakt zum FSC aufgenommen, sagt Grieser. Die Dinge nehmen ihren Lauf.

Absprung mit Teddybär

Grieser und seiner Frau Manuela kommt nun die Idee, einen farblich aufs Geschlecht des Babys abgestimmten Strampelanzug mit einem Fallschirmabsprung auf den Boden zu bringen und den Eltern auf ungewöhnliche Weise die Nachricht zu übermitteln. Um dem besonderen Anlass gerecht zu werden, schlüpft Ralf Grieser diesmal nicht in seinen Overall fürs Fallschirmspringen, sondern zieht sich Anzughose, Weste, Hemd und Fliege an, bevor er mitsamt Fallschirm in den Flieger steigt. Aus 1500 Metern Höhe springt er ab, hat einen kleinen Teddybären und den Strampelanzug unter seinem Hemd verstaut. Er landet sicher in der Nähe der 35 Partygäste. Anzughose und weißes Hemd bleiben dabei übrigens unversehrt, war es doch „eine wunderschöne Landung“. Dann lüftet Grieser das Geheimnis: Er überreicht den Eltern den kleinen Teddy sowie einen rosafarbenen Strampelanzug.

Nun ist allen klar: Es wird ein Mädchen. Besonders freut das den kleinen Noah, der sich so sehr eine kleine Schwester gewünscht hatte. „Die Mama wollte auch ein Mädchen, der Vater lieber einen zweiten Sohn“, verrät Grieser schmunzelnd. Aber darauf habe nun niemand Einfluss.

Futter fürs Spendenschwein

Oma und Opa haben dem FSC Neustadt für diese ungewöhnliche Aktion mit einer Spende gedankt. Grieser: „Als alle da waren, haben wir unser Spendenschwein aufgestellt. Das steht bei jedem Sprungbetrieb bereit.“ Und bei 35 Gästen „war am Ende auch was drin“.