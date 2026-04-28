Mehr als eine halbe Million Euro stehen der Gemeinde Ruppertsberg aus dem Infrastruktursondervermögen zur Verfügung. Wofür das Geld investiert werden soll.

Hinter dem etwas sperrigen Begriff Infrastruktursondervermögen steht für viele Kommunen vor allem eines: Handlungsspielraum in Zeiten knapper Kassen. Mit dem Geld will der Bund Investitionen in zentrale Bereiche wie Verkehr, Gesundheitswesen, Bildung und Digitalisierung voranbringen. Rheinland-Pfalz erhält aus dem Programm rund 5,45 Milliarden Euro, etwa 3,51 Milliarden Euro davon fließen an die kommunale Ebene.

Auf die Gemeinde Ruppertsberg entfallen nach dem Aufteilungsschlüssel, den der Verbandsgemeinderat beschlossen hat, rund 524.000 Euro. Ortsbürgermeister Peter Benoit (CDU) sieht darin eine große Chance, auch wenn er sich eine andere Verteilung durchaus hätte vorstellen können. Mehr Geld bei der Verbandsgemeinde zu belassen, sei „vielleicht gar nicht verkehrt gewesen“, sagt er. Schließlich seien Deidesheim, Forst, Meckenheim, Niederkirchen und Ruppertsberg mehr als Nachbarn. „Wir haben viele Gemeinschaftsprojekte, von denen wir alle profitieren“, so Benoit.

Gemeinde will Areal im Ortskern übernehmen

Wofür die gut halbe Million Euro in Ruppertsberg verwendet werden soll, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beraten. An erster Stelle steht der Erwerb und die Sanierung des Kindergarten- und Praxisgebäudes, wie Ortsbürgermeister Peter Benoit auf Nachfrage mitteilt. „Im Moment hätten wir die Möglichkeit, das komplette Flurstück inklusive der beiden Gebäude zu übernehmen, sowohl den Kindergarten als auch das ehemalige Schwesternhaus“, sagt er. Diese Gelegenheit sollte die Gemeinde aus seiner Sicht nutzen. Denn angesichts ihrer finanziellen Lage werde sich die Kirche über kurz oder lang von Gebäuden trennen müssen. Ob das Ensemble dann dauerhaft in dieser Form erhalten bleibt, sei offen.

Für den Erwerb des gesamten Areals sprechen laut Benoit nicht nur städtebauliche, sondern auch praktische Gründe. Kindergarten und Praxisgebäude liegen auf einem gemeinsamen Flurstück. Zudem verlaufe die Feuerwehrzufahrt um das Praxisgebäude herum, damit im Ernstfall auch die Rückseite des Kindergartens erreichbar sei. Mit dem Garten würde bei einer Teilung der Gebäude nicht nur die Feuerwehrzufahrt wegfallen, sondern auch ein großes Stück des Außenbereichs des Kindergartens, der als Spielfläche genutzt wird. „Deshalb wäre es sinnvoll, wenn das Grundstück als Ganzes erhalten bleibt“, sagt Benoit.

Beitrag zur Attraktivität des Ortskerns

Der Kindergarten selbst sei in keinem schlechten Zustand. Beide Gebäude sollen jedoch energetisch saniert und damit zukunftsfest gemacht werden – mit neuen Fenstern, Dämmung und Wärmepumpe. Der Schwerpunkt liege auf dem denkmalgeschützten Praxisgebäude. „Da muss ein neues Dach drauf, und die Fassade muss gemacht werden“, sagt Benoit. Zudem soll das Haus barrierefrei werden, damit es weiterhin als Praxis genutzt werden kann, und das Therapieangebot in Ruppertsberg erhalten bleibt.

An der Trägerschaft des Kindergartens solle sich nichts ändern. „Es geht nur um das Gebäude. Die Kirche ist weiterhin bereit, die Trägerschaft zu übernehmen“, betont der Ortsbürgermeister. Für die Gemeinde wäre der Erwerb dennoch mehr als eine Immobilienfrage: Es gehe auch darum, etwas für junge Familien zu tun, den Ortskern zu stärken und die Attraktivität des Dorfmittelpunkts zu erhalten. Bürgerhaus, spätgotische Kirche, ehemaliges Schwesternhaus und die Platane davor bildeten ein prägendes Ensemble.

Als Ersatzprojekt wurde laut Benoit der Parkplatz an der Port gemeldet, der ausgebaut und möglichlicherweise um Wohnmobilstellplätze, Ladesäulen und weitere Infrastruktur ergänzt werden soll. Auch Photovoltaiküberdachungen seien denkbar. Davor müssten jedoch zentrale Aspekte wie Zufahrt, Untergrund, Verdichtung und Ausführung mit Fachplanern geklärt werden, sagt Benoit.