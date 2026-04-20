Auf seinen 31. Weinstraßen-Wettkämpfen grillt der SC Neustadt nicht wie sonst zuvor. Dies liegt an einer Neuerung, die bei Sportlern wie Helfern gut ankommt.

Himmel und Hölle bei den 31. Weinstraßen-Schwimm-Wettkämpfen des SC Neustadt im Stadionbad am Wochenende. Draußen herrschten sommerliche, angenehme Temperaturen, die Sportler konnten das Jugendbecken im Freien für Aus- und Einschwimmen nutzen. Drinnen herrschte die übliche Sauna-Atmosphäre. Das neue Konzept mit jeweils an beiden Tagen getrennten Durchgängen nach Jahrgängen entzerrte die Veranstaltung und fand sowohl bei den Sportlern als auch bei den Helfern große Zustimmung.

Mit Freibadgefühlen

Im Foyer und in der Schwimmhalle war fast kein Durchkommen. Jeder Zentimeter war mit Athleten, Trainern oder Angehörigen und deren Ausrüstung wie Klappstühle belegt. Dazu herrschten im Innern tropische Temperaturen. Draußen hingegen kamen Freibadgefühle auf. Die Schwimmer genossen im 25-Meter-Jugendbecken Sonne, Frischluft und freies Wasser. So auch die kleine Gruppe der TSG Dossenheim mit ihrem Trainer Saimon Zeiße. Die beiden Zehnjährigen, Aurelia und Jonas, gefiel das Plantschen nach ihren ersten Starts. „Hier scheint die Sonne, es ist nicht so laut“, urteilte Aurelia. Jonas ergänzte: „Und das Wasser ist draußen wärmer.“ Sie freuten sich, dass sie bei ihren Starts ihre Zeiten über 50 Meter Kraul verbessert haben. Trainer Zeiße betonte, die 60-minütige Anreise habe sich gelohnt. Für die jüngste Wettkampfgruppe gehe es um die Qualifikation für die baden-württembergischen Meisterschaften. Und diese Zeiten müssten eben auf einer 50-Meter-Bahn absolviert werden. Auch der Termin in Neustadt sei optimal, eine Woche nach dem Trainingslager. „Wir wollen abrufen, was wir trainiert haben“, so Zeiße.

Spaghetti Bolognese „kalt“

Michaela Wenz vom SCN-Team, das für Verpflegung und Organisation zuständig ist, genoss ebenfalls die Ruhe im Freien bei einer kleinen Pause. Rund 40 Kuchen und deftige Angebote seien von den Mitgliedern gespendet worden. „Zum ersten Mal grillen wir nicht. Da die beiden Wettkampftage in jeweils zwei Abschnitte getrennt sind, gibt es einen Schichtwechsel der Jahrgänge. Daher ist kein Mittagessen von uns zu organisieren“, erklärte sie. Viele Schwimmer stärkten sich aus mitgebrachten Plastikboxen. Da gab es auch mal Spaghetti Bolognese „kalt“. Das Team am Kuchenbuffet hatte dennoch viel zu tun. Neben Kuchen und herzhaften Quiches fand die neue Yogurt-Kreation mit roter Grütze und Müsli-Topping starken Zuspruch, ebenso wie die leckere Pita mit Mozzarella-Tomaten-Füllung.

Derweil ging es im Fließbandverfahren an die Starts im Innenraum. Wenderichter Andreas Vogler (TSG Weinheim) war für einen sechsstündigen Dienst eingeteilt. Im Rückenschwimmen über 100 Meter der jüngeren Jahrgänge fehlte da doch manchmal die Routine, um die Wende richtig zu treffen. So musste Vogler eine junge Schwimmerin disqualifizieren, weil sie eine Zwischenbewegung gemacht hatte, bevor sie die Wende einleitete. „Sie hat sich mit der Entfernung verschätzt, das passiert häufig“, bedauerte er.

Quali für süddeutsche Meisterschaften

Manuela Wagner, Schwimmtrainerin im SCN, atmete mal kurz durch, als keine Schwimmer aus ihrer Gruppe am Start waren. „Ein Heimwettkampf ist immer etwas Besonderes. Wir kennen das Becken, die Umgebung. Jetzt wollen wir das ins Wasser bringen, was wir im Trainingslager erarbeitet haben. Wir haben dann noch diese Woche eher regenerativ trainiert. Es geht heute um die Quali für die süddeutschen Meisterschaften.“ Wagner freute sich, dass mit dem neuen Modus die Jahrgänge 2013 und jünger ihre eigenen Finalläufe bekommen. Und damit die Schwimmer bis zum Finale fit blieben, gab sie ihnen zwischen deren Starts die Aufgabe: „Raus an die frische Luft.“