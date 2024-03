Der Nachholtermin für das Wasserball-Zweitligaspiel zwischen dem Ersten Frankfurter SC und SC Neustadt steht. Wegen des Pokalviertelfinales gegen Spandau hatte der Termin am 9. März verlegt werden müssen. Die Partie birgt Besonderes.

Nach einigem Hin- und Her, bei dem Frankfurt vor allem eine freie Wasserfläche im Hallenbad bekommen musste, gibt es jetzt eine Begegnung unter der Woche. Am Dienstag um 20.30 Uhr tritt der SCN bei den Hessen an. Trainer Thorsten Preuß: „Es war sehr schwierig, einen Termin am Wochenende zu finden. Wir haben die Spieler gar nicht lange fragen können. Wenn du 13 Meinungen einholst, dann kommen mindestens fünf verschiedene Aussagen. Bis auf Xaver Schädler und Matthias Held, die noch in Urlaub sind, müssten alle dabei sein.“ Preuß sieht kein Problem darin, rechtzeitig nach Frankfurt im Feierabendverkehr zu gelangen und dann bis 23 Uhr wieder in Neustadt zu sein.

Eine kleine Besonderheit gibt es im Tor des Gastgebers: Dort steht Dante Habel, der mit Zweitstartrecht in der U18-Bundesliga für den SCN das Tor hütet. So werden einige junge SCN-Zweitliga-Spieler, die ebenfalls im U18-Team sind, auf ihren Mannschaftskollegen treffen. Der SCN als bislang verlustpunktfreier Tabellenführer ist auch auswärts gegen die Hessen favorisiert. Das Hinspiel gewannen die Neustadter mit 19:4. Frankfurt liegt mit zwei Siegen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Pokalspiel in Nürnberg

Preuß ist mit seiner Mannschaft dabei, die Erkenntnisse aus dem Pokalspiel gegen Spandau umzusetzen: „Wir haben gute Videoaufnahmen, die uns bei der Entwicklung helfen. Wir können uns einige Bewegungen aneignen, vor allem in der Verteidigung.“ Schließlich ist der SCN auch noch im Pokalwettbewerb des Süddeutschen Schwimmverbandes im Einsatz. Hier war der Zweitligist bislang spielfrei. Im Viertelfinale am Sonntag, 24. März, 14 Uhr, geht die Fahrt zum Zweitliga-Konkurrenten Post-SV Nürnberg.