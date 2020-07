Die Welt ist klein. Die Erkenntnis machte am Donnerstag auch ein Amtsrichter in Neustadt, als er den Sitzungssaal betrat. Die Dame auf der Anklagebank kam ihm bekannt vor. „Wir haben doch schon gemeinsam gegrillt“, so der Kommentar der Frau, die sich wegen Fahrerflucht verantworten musste. Das sonst übliche Du mit der Frau verkniff sich der Jurist und machte Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf die Verbindung aufmerksam: „Entweder sie einigen sich oder wir müssen das Verfahren an einen anderen Richter abgeben.“ Dazu kam es nicht, weil die Frau den Strafbefehl akzeptierte und der Staatsanwalt zustimmte, dass ihr noch im Gerichtssaal der eingezogene Führerschein wieder ausgehändigt wird.