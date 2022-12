Bei der Tour des Stadtvorstands durch die Weindörfer war der Straßenausbau immer wieder Thema. Dabei kam auch zu Tage, dass es viel Informationsbedarf bei den wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen gibt. Dazu hat die Bauverwaltung einige generelle Fragen beantwortet.

Was ist anders als bisher?

Grundsätzlich gilt schon immer in Rheinland-Pfalz: Die Stadt muss Ausbaubeiträge erheben, egal ob nun eine komplette Straße saniert wird oder nur Teile davon betroffen sind wie Fahrbahn, Gehweg oder Beleuchtung. Früher wurden dafür die direkt anliegenden Grundstückseigentümer über die sogenannten einmaligen Straßenausbaubeiträge zur Kasse gebeten. Dieses System muss aber laut Landesgesetzgeber spätestens bis 2024 auf wiederkehrende Beiträge umgestellt sein.

Warum wurde das geändert?

Bei Einmalzahlungen konnten die Beträge im fünfstelligen Bereich liegen, waren also sehr hoch. Weil aber alle das Straßennetz nutzen, setzt das Land nun auf größere Solidargemeinschaften. Dazu werden Abrechnungsgebiete gebildet, innerhalb derer alle, die ein Grundstück an einer Straße besitzen, grundsätzlich abgabepflichtig sind. Nur wenn in diesem Abrechnungsgebiet eine Straße saniert wird, entstehen auch Kosten beziehungsweise müssen wiederkehrende Ausbaubeiträge bezahlt werden.

Wie werden die Gebiete gebildet?

Insgesamt wird die Stadtverwaltung Neustadt nach und nach 18 Abrechnungsgebiete für die Kernstadt und die neun Weindörfer festlegen. Diese richten sich nach der Topographie, der Einwohnerzahl, der (zusammenhängenden) Bebauung, nach angrenzenden Bahnlinien oder größeren Straßen. Dabei kann zum Beispiel ein ganzer Ortsteil eine Abrechnungseinheit bilden, wie Duttweiler oder Geinsheim, oder auch nur ein Bereich wie „Hambacher Höhe Ost“ oder die „Schöntalstraße“.

Bereits umgesetzt wurde das System der wiederkehrenden Beiträge beim Ausbau der Humboldtstraße im Afrikaviertel („Hambacher Höhe West“). Mit Blick auf den laufenden Ausbau der Haardter Straße und den bevorstehenden Ausbau des Harthäuserwegs im kommenden Jahr sollen als nächstes die Abrechnungseinheiten „Innenstadt“ und „Haardt-Gimmeldingen“ beziehungsweise „Böbig“ folgen.

Wie teuer wird das?

Beitragshöhen kann die Verwaltung derzeit noch nicht nennen, weil die Grundstückserfassung noch nicht abgeschlossen ist. Beitragsmaßstab ist generell die Grundstücksfläche und die Art der Nutzung. Zuschläge gibt es für Vollgeschosse und Gewerbe. Wer eine Eigentumswohnung besitzt, wird anteilig berücksichtigt. Alle Betroffenen werden vorab in einem persönlichen Schreiben informiert. Bei der Humboldtstraße als erstes Beispiel sollen demnächst die Beiträge für die Planungs- und Vermessungskosten festgesetzt werden – voraussichtlich liegen die Beträge im zweistelligen Bereich. Die eigentlichen Baukosten sollen dann im nächsten Jahr über Ausbaubeiträge erhoben werden.

Muss immer jeder zahlen?

Nach herrschender Rechtsauffassung können wiederkehrende Beiträge nicht auf Mieterinnen oder Mieter umgelegt werden. Und: Alle, die in den vergangenen Jahren bereits Erschließungs- oder Ausbaubeiträge gezahlt haben, können von der Stadt von den wiederkehrenden Beiträgen verschont werden.

Muss die Stadt nicht zahlen?

Laut Gesetz muss die Stadt immer einen Anteil von mindestens 20 Prozent übernehmen. Dieser sogenannte Gemeindeanteil kann aber höher sein, wenn das Abrechnungsgebiet – also nicht mehr die einzelne Straße – stärker vom Durchgangsverkehr betroffen ist. Die nach Abzug des Gemeindeanteils verbleibenden Kosten werden dann auf die beitragspflichtigen Grundstücke umgelegt.

Noch Fragen?

Auf der städtischen Homepage www.neustadt.eu gibt es weitere Informationen rund um das Thema Straßenausbaubeiträge. Auch die jeweiligen Satzungen zu den Abrechnungseinheiten sind dort unter „Allgemeines“ verlinkt. Zudem können Bürger telefonisch unter 06321 855-1771 nachfragen oder eine E-Mail an beitraege@neustadt.eu schicken. Wer selbst bei der zuständigen Bauverwaltung in der Amalienstraße vorbeikommen will, sollte vorher einen Termin vereinbaren.