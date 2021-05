Wiederkehrende Beiträge sind in Neustadt etwas Neues. Entsprechend groß ist der Informationsbedarf. Welche Unterschiede gibt es zum Einmalbeitrag? Welcher Vorteil soll der wiederkehrende Beitrag haben? Wie hoch ist dieser eigentlich? Zu solchen Fragen hat die Stadtverwaltung nun Antworten ins Internet gestellt. Im Mai 2020 hatte das Land rechtlich vorgegeben, dass in Rheinland-Pfalz nur noch wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben werden dürfen. Einmalbeiträge sollen nur noch in Ausnahmefällen eine Rolle spielen, heißt es von Seiten der Stadt.