Anwohner der Neustadter Innenstadt werden künftig geringere Beiträge leisten als bisher, wenn an Straßen, Wegen und Plätzen gearbeitet wird. Dafür werden sie aber regelmäßiger zahlen. Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig für eine Satzung ausgesprochen, die für die Einführung von wiederkehrenden Beiträgen verabschiedet werden muss. Im Gegensatz zu früher werden Anlieger auch dann Projekte mitfinanzieren, die in ihrer Nachbarschaft realisiert werden. Dafür hat die städtische Bauverwaltung Abrechnungseinheiten erstellt. Das erste von derzeit 19 geplanten Gebieten in Neustadt umfasst die Innenstadt. Die dortigen Anlieger werden sich als Nächstes an den Kosten für das Projekt „Wasser in die Stadt“ am Klemmhof beteiligen, das im vergangenen Jahr begonnen wurde und bis Ende April abgeschlossen sein soll. In den kommenden Monaten werden für Neustadt und seine Weindörfer die wiederkehrenden Beiträge sukzessive eingeführt. Hintergrund des Systemwechsels ist ein Beschluss der Landesregierung vom Frühjahr 2020, der besagt, dass die wiederkehrenden Beiträge bis 2023 flächendeckend im Land eingeführt werden sollen. Dadurch sollen Härtefälle vermieden werden. In manchen Fällen kamen Grundstücksbesitzer bei den Beiträgen in finanzielle Schwierigkeiten.