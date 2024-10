Die wiederkehrenden Beiträge für Feld- und Weinbergswege sowie für den Feldschutz in den Jahren 2023 bis 2025 sind nach einer Neukalkulation deutlich erhöht. Das sorgt für Kritik.

Für einen Hektar Feld- und Weinbergswege werden jährlich 118,20 Euro fällig. Für den Feldschutz sind 13,50 Euro pro Hektar und Jahr zu entrichten. Sowohl im Feld-, Wald- und Umweltschutzausschuss (FWU) als auch im Hauptausschuss stieß die deutliche Erhöhung der Beiträge auf Kritik. Die Verwaltung nennt als Grund ein Versäumnis in der Beschlussfassung 2020. Der Beschluss zur Änderung der Satzung fehlt. Erst bei der Neukalkulation sei das Versäumnis bemerkt worden. Ein Verursacher ist nach Angaben der Verwaltung nicht auszumachen.

In den Gebührenbescheiden für die Jahre 2020 bis 2022 sei die damals beschlossene Erhöhung nicht berücksichtigt worden. Die Fehlbeträge wurden in der aktuellen Neukalkulation der wiederkehrenden Beiträge für den Zeitraum 2023 bis 2025 berücksichtigt. Eine Staffelung, wie im FWU vorgeschlagen, sei nicht möglich, das kommunale Haushaltsrecht verpflichte die Gemeinde, alle Einnahmen in voller Höhe in dem jeweiligen Abrechnungszeitraum zu erheben.

Bei drei Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen empfahl der Hauptausschuss mehrheitlich, der Gebührenerhöhung zuzustimmen. Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat.