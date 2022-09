Erneut ohne entsprechende Fahrerlaubnis war laut Polizeibericht ein 58-Jähriger aus Lambrecht am Montagmorgen unterwegs. Der Mann war auf einem Kleinkraftrad unterwegs, als ihn um 9.30 Uhr eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße in Lambrecht kontrollierte. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Lambrechter nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Bereits im Juli 2021 sei er wegen des gleichen Delikts in Erscheinung getreten, teilt die Polizei mit. Das Kleinkraftrad stellten die Polizisten vorerst sicher. Den weiteren Weg musste der 58-Jährige danach zu Fuß antreten. Demnächst muss er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.