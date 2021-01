Im Dezember 2019, als noch keiner hierzulande etwas von einem Virus namens SARS-Cov2 ahnte, stimmten die „Comedian Harmonists today“ im Saalbau das Neustadter Publikum gekonnt auf Weihnachten ein. Kein Wunder also, dass Konzertveranstalter Christoph Schmid das Berliner Sextett, das auf den Spuren der legendären deutschen Vokaltruppe der 20er und 30er Jahre wandelt, gleich für einen Nachfolgetermin buchte: Der hätte nun am 14. März 2021 stattfinden sollen, doch daraus wird nichts, weil besagtes Virus sich mittlerweile auf dem ganzen Erdball breit gemacht hat. Als neuen Termin gibt Schmid für das mit „Ein neuer Frühling“ überschriebene Gastspiel jetzt Samstag, 13. November, aus, was bekanntermaßen im Herbst liegt. Karten (36 bis 46 Euro) gibt es derzeit natürlich nur online, zum Beispiel unter www.reservix.de oder www.adticket.de. „Wir hoffen, bis dahin das Ende des Tunnels, den uns die Pandemie bezüglich Liveaufführungen beschert hat, erreicht zu haben“, schreibt der Neustadter Veranstalter in seiner Mitteilung und verbindet dies mit einem Aufruf, sich an die Corona-Auflagen zu halten, so schwer es auch fällt, „damit wir uns früher treffen können mit Freunden und auch Livekonzerte genießen.“